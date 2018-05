Degenkolb viert Vaderdag op de fiets, Jax Nuis heeft snelle planga

Jax Nuis heeft een hele snelle planga

6,709 Likes, 287 Comments - Kjeld Nuis (@kjeldnuis) on Instagram: "Iedereen kan wel stoppen want deze man heeft de aller aller Aller snelste planga #snelleplanga..."

Degenkolb viert 'Vatertag' op de fiets

In Nederland is het zondag Moederdag, in Duitsland was het gisteren Vaderdag. Hoe dan ook, John Degenkolb (Trek–Segafredo) nam zijn zoontje mee met zijn trainingsrit.

6,084 Likes, 52 Comments - John DEGE nkolb (@johndegenkolb) on Instagram: "Vatertag in Deutschland. Tolle Erfindung - auch wenn es eigentlich umgekehrt laufen müsste: Die..."

Neves sluit mooi seizoen fraai af

De Portugese middenvelder Rúben Neves (21) zorgde voor vorig jaar voor veel discussie met zijn transfer van FC Porto naar Wolverhampton Wanderers. Zijn keuze pakte echter goed uit. Met zes goals in 42 wedstrijden hielp hij de Wolves aan het kampioenschap in het Championship en daarmee promotie naar de Premier League. Aan het begin van zijn vakantie vroeg hij in Porto zijn vriendin ten huwelijk. 'She said yes.'