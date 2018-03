Del Potro in twee sets naar kwartfinale in Miami

New Heroes geeft wedstrijd weg tegen Landstede en lijdt eerste thuisnederlaag

22:21 Een voorsprong van 19 punten diep in het tweede kwart (46-27) was voor New Heroes dinsdagavond niet voldoende om de thuiswedstrijd tegen Landstede te winnen. Uiteindelijk trokken de bezoekers uit Zwolle met 68-69 aan het langste eind, na een bar slechte tweede helft van de thuisploeg.