Del Potro na zes jaar weer in vierde ronde

Williams via Görges naar achtste finale

20:41 Serena Williams heeft laten zien dat er op Roland Garros weer serieus rekening met haar moet worden gehouden. De 36-jarige Amerikaanse was in de derde ronde met 6-3 en 6-4 te sterk voor de als elfde geplaatste Duitse Julia Görges en is doorgedrongen tot de laatste zestien speelsters.