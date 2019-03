Dembélé moet maand lang toekijken bij FC Barcelona

video Plotselin­ge overlijden wedstrijd­lei­der Whiting (66) schokt Formule 1-wereld

12:00 Een droevig begin van het nieuwe Formule 1-seizoen. In Melbourne is wedstrijdleider Charlie Whiting (66 jaar) vannacht overleden in zijn slaap. Volgens een officieel statement van de Formule 1 is een longembolie de doodsoorzaak.