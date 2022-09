Demi Schuurs eenvoudig naar laatste acht dubbelspel US Open

Van der Poel in Nederland­se ploeg voor WK in Australië: ‘Mathieu is een speerpunt’

Mathieu van der Poel doet eind deze maand mee aan de WK in Australië. De 27-jarige Van der Poel komt in actie op de wegwedstrijd en de gemengde ploegentijdrit. Het was onzeker of de kopman van Alpecin-Deceuninck de reis naar Wollongong aan de Australische oostkust zou maken, maar hij maakt deel uit van de selectie van bondscoach Koos Moerenhout.

16:38