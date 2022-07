Demi Schuurs is graag een rolmodel: 'Doe wat je wil en schroom niet het aan anderen te vertellen’

Als kind kreeg Demi Schuurs thuis de keuze. Korte haren en meisjeskleren, of lange haren en jongenskleren. Ze ging de strijd aan met haar ouders en won: een kort kapsel én jongenskleding. Daar voelde ze zich het fijnst bij, simpel. De ideale wereld van de tennisster klinkt even eenvoudig: laat iedereen lekker zichzelf zijn, zonder gedoe. De waarheid is weerbarstiger.



Schuurs (28) gaf een hartje aan het bericht van haar Russische collega Daria Kasatkina, die vorige week bij een bekende vlogger vertelde een vriendin te hebben. ,,Ik begreep dat zij ook veel vervelende reacties heeft gekregen. In het vrouwentennis is het zo goed als normaal, een vrouw die op vrouwen valt. Maar het maakt natuurlijk wel verschil waar je vandaan komt.” Kasatkina, die zich behalve over de intolerantie in Rusland kritisch uitliet over de oorlog die haar geboorteland voert, barstte in tranen uit toen ze de vraag kreeg wanneer ze haar ouders weer denkt te zien. Ze heeft geen idee.