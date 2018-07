Dendert Kiki Bertens ook vandaag door op Wimbledon?

Doemscena­rio Azzaoui komt uit: opnieuw zware knieblessu­re

8:14 Ismail Azzaoui, vorig seizoen door Willem II gehuurd van VfL Wolsburg, is opnieuw zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. De 20-jarige aanvaller wacht een nieuwe operatie en een zwaar revalidatietraject. In 2016 scheurde hij in dezelfde knie zijn kruisbanden af.