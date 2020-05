Depay sprint 147 dagen na operatie weer volop in Rotterdam

De aanvaller van Oranje raakte op 15 december geblesseerd in een wedstrijd van zijn club Olympique Lyon. Daarop ontstond een race om fit te zijn voor het EK dat eigenlijk in juni zou beginnen. Memphis plaatste constant filmpjes waarop hij toonde hij ver hij al was met zijn revalidatie. Nu het EK voetbal niet doorgaat heeft de voormalig speler van PSV meer tijd om fit te worden. Ook de Franse competitie is namelijk al stilgelegd.



Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan onder de indruk te zijn van de trainingsdrift van Depay. ,,De filmpjes die rondgaan op social media krijg ik persoonlijk van hem. Ik hoef daar eigenlijk niet aan te beginnen”, zegt Koeman. ,,Ik vind het geweldig wat hij doet na zo’n knieblessure.”