'Der kleine Schweinsteiger ist da'

Colin Bekers wint koudste Drunense Duinenloop met overmacht

18 maart Colin Bekers heeft de halve marathon tijdens 37ste editie van de Drunense Duinenloop gewonnen. Net als vorig jaar. De 38-jarige atleet uit Teteringen kwam in een tijd van 1.08,41 over de meet op het Raadhuisplein in Drunen, waar door de snijdende kou weinig publiek stond.