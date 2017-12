Derby zonder geladen sfeer: Kuijk-doelman Dave Tausch kent tegenstanders uit het café

In onderlinge potjes van het ene dorp tegen het andere kunnen de emoties soms hoog oplopen. Nieuwkuijk en Vlijmense Boys zijn buren. Zondag ontmoeten ze elkaar in Kuijk. Saillant detail: afgelopen seizoen hebben Robin Parijs en Roy Rozen het rood en zwart ingeleverd voor het blauw en wit van Nieuwkuijk, debutant in de derde klasse C. Dat lijkt al een lont in een kruitvat, maar dat is het niet: beide spelers zijn geblesseerd en zullen dus niet meedoen.

Dan nog, stelt Kuijks-doelman Dave Tausch (27), zal het meevallen met gedoe op het veld. ,,Natuurlijk zijn het lekkere potjes, er komt meestal ook behoorlijk wat volk op af. Maar we mogen elkaar wel. Hoe dat komt, weet ik niet. Het zijn gewone clubs, geen poeha. Haarsteeg, ja, dat is voor zowel Vlijmense Boys als ons een ander verhaal. We hebben altijd het gevoel dat Haarsteeg zich arrogant gedraagt, zich meer voelt dan een ander. Dat neem je mee in zo'n derby." En ook: ,,Samen met mijn broer run ik een café. Daar kwamen tot voor een paar seizoenen geleden ook veel Vlijmense voetballers. Die kenden elkaar goed, ook dat zorgt ervoor dat je anders in een wedstrijd staat."

Aan Haarsteeg hield Nieuwkuijk geen goede herinneringen over. In het begin van het seizoen werden de mannen van trainer Patrick Berkelmans de oren gewassen. Het werd 4-0. De start was voor de debutant sowieso dramatisch: uit de eerste vier wedstrijden werd niet één punt gepeurd. Een verklaring van Tausch: ,,We hebben een brede selectie. Op zich is dat heel fijn, maar het geeft de trainer ook de kans om andere keuzes te maken. Dat heeft hij in het begin ook gedaan, maar het kwam de vastigheid in het team niet ten goede. Misschien paste hij zich ook te veel aan de tegenstander aan. Overigens is het een prima trainer." Uiteindelijk is de puzzel toch in elkaar gevallen en is Nieuwkuijk punten gaan pakken.

Mogelijk afscheid

Dave Tausch is in de kracht van zijn leven. Toch denkt hij er over om na dit seizoen het vlaggenschip vaarwel te zeggen. ,,Ik heb het hartstikke druk. Ik heb niet alleen een café, maar door de week werk ik ook in de facilitaire dienst van een groot kledingmerk. Ik ben pas vader geworden. Ik heb ook nog een off the road motor. Die staat te veel in de schuur."

Daarnaast heeft hij pas een grote verbouwing achter de rug. ,,Het heeft me veel energie gekost. Dat merk ik zelf ook. Weliswaar sta ik nog altijd geconcentreerd onder de lat, maar fysiek heb ik toch wat ingeleverd. Dat kun je eigenlijk niet gebruiken, zeker niet in de derde klasse."