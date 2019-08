Derde ronde eindstation op US Open voor zwakke Bertens

Ook op het vierde en laatste grand slam van het jaar is Kiki Bertens er niet in geslaagd de tweede week te halen. In de derde ronde van de US Open verloor ze vanavond van Julia Görges: 6-2, 6-3. Vooral de manier waarop dat gebeurde was ronduit teleurstellend.

Door Rik Spekenbrink



Op het tennisjaar van Kiki Bertens valt enerzijds niet veel aan te merken. Ze won twee toernooien en haalde bij een fors aantal toernooien minstens de kwartfinale. Daarom handhaafde ze zich probleemloos in de mondiale top 10 en maakt ze een goede kans het WTA-eindtoernooi in oktober te halen. Maar op de grand slams is het dit jaar ronduit teleurstellend wat de nummer 7 van de wereld laat zien. Na uitschakelingen in de tweede ronde van de Australian Open en Roland Garros (opgave wegens ziekte) ging het op Wimbledon in de derde ronde mis en is dat nu ook in New York het eindstation.

Met Julia Görges trof Bertens een goede bekende, een vriendin op de tour met wie ze vaak traint en buiten de baan contact heeft. De Duitse kent een matig seizoen, afgezet tegen de twee voorgaande jaren. Ze won nog wel het toernooi van Auckland in januari, maar ging vervolgens vaak vroeg onderuit en moest ook bij drie partijen in de derde set opgeven. Ze zakte gedurende het seizoen van plek 14 naar 30 op de wereldranglijst.

Zwak begin

Bertens begon net als in haar tweederondepartij tegen Anastasia Pavljoetsjenkova zwak aan de partij in het Louis Armstrong Stadium. Alleen: nu kon ze het tij niet op tijd keren. Even leek ze bij een 4-1-achterstand in de juiste modus te komen, maar het was van korte duur. Bertens serveerde niet goed en maakte ook in de rally te veel onnodige fouten, 15 in 8 games. Görges, bekend om haar harde opslag, speelde ook wisselvallig, maar haar ondergrens lag een stuk hoger en na weer een zwakke opslagbeurt van Bertens won ze de eerste set met 6-2.

De tweede set ging aanvankelijk op service, maar de lichaamstaal en houding van Bertens op de baan straalden geen vertrouwen in een goede afloop uit. Tennissend bleef het matig, dus kwam het aan op vechten, op die manier had ze ook de vorige ronde overleefd. Maar in een povere zesde game werd Bertens gebroken. Met 4-2 was voor Görges de buit ineens bijna binnen. Op 5-3 mocht ze de partij uitserveren. Ze verspeelde de eerste vier wedstrijdpunten, maar zelfs dat wakkerde het vuurtje bij Bertens niet aan. Het vijfde matchpoint was wel raak.

Een gemiste kans voor Bertens, met ook in de vierde ronde een eventuele tegenstander tegen wie ze de grote favoriete zou zijn. Het is het verhaal van dit jaar, als het om de grand slams gaat althans..

Julia Görges was een maatje te groot. © AP