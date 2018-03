Deze bedragen strijkt Björn Kuipers op in Rusland

De wereldvoetbalbond FIFA deelt scheidsrechters voor het WK in categorieën in. Deze bestaan uit elite, eerste, tweede en derde categorie. De scheidsrechters in de elitecategorie verdienen het meest.



Zo hield elite-scheidsrechter Bjorn Kuipers ruim 25.000 euro over aan zijn deelname aan het WK van 2014. Daarnaast kwam er per gefloten duel een bonus van 2.000 euro bij. Kuipers floot toen, mede door een goed presterend Nederlands elftal (Oranje werd derde), maar drie duels. Het bedrag ontvangt de scheidsrechter uiteraard bovenop zijn salaris bij de KNVB. In de eredivisie ligt dit volgens Quote tussen de 50.000 tot 70.000 euro per jaar.



De geselecteerde arbiters fluiten gemiddeld twee wedstrijden op een WK. In vergelijking met de Champions League, waar ze bij de UEFA 4.500 euro per wedstrijd verdienen, is het WK een goudpot.