Deze Nederlanders doen een gooi naar Roland Garros, invalster Hartono meteen onderuit

Het belangrijkste tennistoernooi op gravel staat voor de deur. Roland Garros, de Franse Open, start officieel op zondag 28 mei. En voor het eerst in bijna 20 jaar is dat zonder gravelkoning Rafael Nadal . Maar voordat het hoofdtoernooi begint zijn er nog een handvol Nederlanders die een poging gaat wagen voor deelname daaraan via het kwalificatietoernooi. Dit zijn ze op een rijtje!

Mannen enkelspel

Gijs Brouwer (ATP-138) nam één keer deel aan een grandslamtoernooi. Hij bereikte de tweede ronde van de US Open in 2022.

Jelle Sels (ATP-169) kwam één keer in actie tijdens het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Vorig jaar verloor hij daar de openingsronde. Verder speelde Sels nooit op een grand slam. Ook tijdens deze editie van Roland Garros zal dat niet gebeuren. Hij verloor met 7-6 (5) 6-3 van de Zwitser Dominic Stricker, die als negende geplaatst is. Stricker won in 2020 het juniorentoernooi van Roland Garros.

Jesper de Jong (ATP-195) haalde nog nooit het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Wel won hij enkele potjes in de kwalificatietoernooien ervan. In de eerste ronde verloor de eerste set van de Oostenrijker Maximilian Neuchrist met 6-4. Maar hij kwam knap terug en won de partij met 6-3 6-1. Hij treft in de tweede ronde de Slowaak Norbert Gombos.

Vrouwen enkelspel

Arantxa Rus (WTA-113) bereikte vandaag de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. De beste speelster van Nederland was in de eerste voorronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Française Audrey Albie, die met een wildcard was toegelaten. Albie is de nummer 243 van de wereld, Rus staat 130 plekken hoger. De 32-jarige Rus, die in 2012 de vierde ronde haalde in Parijs, moet drie duels winnen om zich te verzekeren van een plek in het hoofdschema. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Tsjechische Barbora Palicova.

Lesley Pattinama-Kerkhove (WTA-207) boekte een zwaarbevochten overwinning op de Spaanse Leyre Romero Gormaz. Het werd 3-6 7-6 (5) 6-4. Pattinama-Kerkhove stond met 6-3 5-3 achter. Ze haalde nog nooit het hoofdtoernooi van Roland Garros. Wel haalde Pattinama-Kerkhove tweemaal de tweede ronde op Wimbledon.

Arianne Hartono (WTA-224) mocht op het allerlaatste moment deelnemen aan de kwalificaties door een afmelding. Hartono speelde twee keer op het hoofdtoernooi van de Australian Open, maar verloor beide keren in de openingsronde. In Parijs kwam ze nooit verder dan de eerste kwalificatieronde. Ook dit jaar is dat niet gelukt. In een spannende driesetter verloor met 6-7, 6-4, 6-4 van Sara Beljek.

Uitslagen eerste ronde

• Jelle Sels - Dominic Stricker (Zwitserland, ATP-116) 6-7, 3-6

• Lesley Pattinama Kerkhove - Leyre Romero Gormaz (Spanje, WTA-160) 3-6, 7-6, 6-4

• Arantxa Rus - Audrey Albie (Frankrijk, WTA-243) 6-2, 6-3

• Jesper de Jong - Maximilian Neuchrist (Oostenrijk, ATP-188) 4-6, 6-3, 6-1

• Arianne Hartono - Sara Beljek (Tsjechië, WTA-180) 7-6, 4-6, 4-6

Programma vandaag (eerste ronde)

11.30 uur: Gijs Brouwer - Juan Pablo Ficovich (Argentinië, ATP-223)

Programma woensdag (tweede ronde)

Lesley Pattinama Kerkhove - Jelina Avanesyan (Rusland, WTA-134)

Arantxa Rus - Barbora Palicova (Tsjechië, WTA-210)

Jesper de Jong - Norbert Gombos (Slowakije, ATP-132)

Om het hoofdtoernooi te halen, moeten alle tennissers drie rondes winnend afsluiten. Met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor heeft Nederland al 2 spelers in het hoofdschema staan. Bij de vrouwen is geen tennisster rechtstreeks geplaatst.

