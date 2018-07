Deze pittige tegenstanders kan Ajax vanmiddag loten in derde voorronde CL

'Afscheid Özil nederlaag voor iedereen die integratie wil verbeteren'

8:53 Theo Zwanziger baalt dat Mesut Özil niet meer voor het Duitse nationale voetbalelftal wil uitkomen. ,,Ik ben daar diep bedroefd over", zegt de voormalige voorzitter van de Duitse voetbalbond. ,,Hij was een geweldig voorbeeld voor jonge Duitsers met een Turkse achtergrond. Dit is een nederlaag voor iedereen die zich inzet om integratie te verbeteren."