Deze sporters ‘profiteren’ juist van een coronastop

Eden Hazard

Begin maart ging Eden Hazard (29) in de Verenigde Staten onder het mes vanwege een enkelblessure. Einde seizoen en mogelijk ook geen EK voor de sterspeler van Real Madrid, zo was de gedachte in eerste instantie. Maar dat EK is al verschoven naar 2021 en een herstart van de Spaanse competitie wordt hoe dan ook niet eerder dan half juni verwacht. Alle tijd dus nog om rustig te herstellen. En dat doet de Belg dan ook. Volgens de Spaanse sportkrant AS is hij deze week gaan joggen in het park en traint hij dagelijks samen met zijn kinderen in de tuin met een bal aan zijn voeten.

Roger Federer

Wanneer er weer wordt getennist, weet niemand. In de tussentijd kan Roger Federer (38) blijven werken aan zijn herstel van een knieoperatie eind februari. Even geen zorgen ook dat zijn concurrenten hem nu inhalen op de ranking of dat zijn record van meeste gewonnen grand slams wordt gebroken. ‘Goede timing’, zo werd er gekscherend geroepen door velen. Zo ook door collega Alexander Zverev. ,,Toch wel sensationeel wat Federer doet’', zo grapte de Duitser vorige maand nog op Instagram. ,,Ik stuurde hem nog een berichtje. Of hij soms informatie gekregen had van de Chinezen. Hij antwoordde alleen met een lachend gezichtje. Voor mij is hij nu al de winnaar van de tour.’'

Kevin Durant

Bijna een jaar geleden scheurde NBA-superster Kevin Durant (31) zijn achillespees af tijdens de verloren finale tegen Toronto Raptors. Kort daarna volgde een overstap van Golden State Warriors naar Brooklyn Nets, in de wetenschap dat er voor hem vanwege de zwaarte van de blessure al een streep zou gaan door het basketbalseizoen 2019-2020. Maar de laatste tijd gonst het van de geruchten, nu het einde van het seizoen voorlopig op zich laat wachten. Geeft dat Durant, die overigens ook besmet is geweest met het coronavirus maar al snel herstelde, genoeg tijd om helemaal fit te worden? Volgens zijn manager is het ‘onrealistisch’, maar denkt de vedette er zelf ook zo over?

Volledig scherm Kevin Durant van de Brooklyn Nets was zelf ook besmet met het coronavirus. © AFP

Volledig scherm Nicolás Jarry © AFP Nicolás Jarry

Als je dan geschorst wordt voor doping, dan maar nu, moet de Chileense tennisser Nicolás Jarry (24) hebben gedacht. De nummer 89 van de wereld testte begin dit jaar positief op de spierversterkende middelen ligandrol en stanozolol en werd onlangs voor elf maanden geschorst. Volgens de Chileen waren die afkomstig van vitamines, maar die uitleg maakte weinig indruk op de dopinginstanties. Half december ging zijn straf al in en dat betekent dat hij in november van dit jaar alweer de baan op zou mogen. Mist Jarry, die vorig jaar in het Zweedse Bastad zijn enige ATP-titel tot dusverre veroverde, dan helemaal geen toernooien? Het zou zomaar kunnen.

Memphis Depay, Donyell Malen, Jetro Willems, Luis Sinisterra

Er zijn voorbeelden genoeg van voetballers die momenteel middenin hun revalidatie van een zware blessure zitten. Memphis Depay en Donyell Malen (beiden knie) hoeven zich niet meer uit te sloven om alsnog het EK te halen. Ook Newcastle United-linksback Jetro Willems, die eind januari zijn kruisband afscheurde, mag nog dromen. De 22-voudig international had een terugkeer op het toernooi waaraan hij in 2012 als jonkie meedeed nog niet uit zijn hoofd gezet. En heeft Feyenoorder Luis Sinisterra, die eind februari zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie, straks bij de start van het volgende seizoen uiteindelijk slechts een paar wedstrijden moeten missen?