Deze Sporting-spelers moet PSV vanavond in de gaten houden

In de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Europa League speelt PSV vanavond in eigen huis tegen Sporting Lissabon, dat trainer Marcel Keizer ontsloeg en Bas Dost verkocht aan Eintracht Frankfurt. Wie zijn op dit moment de blikvangers bij de ploeg die momenteel vijfde staat in Portugal?

Bruno Fernandes, 25 jaar

Lange tijd leek hij naar Manchester United te verkassen, ook Real Madrid had interesse, maar uiteindelijk bleef Bruno Fernandes zijn club Sporting Lissabon trouw. De Portugees kwam in de zomer van 2017 over van Sampdoria. Het bleek een schot in de roos voor de club. Fernandes heeft zich ontwikkeld tot absolute ster van het elftal en is daarnaast de aanvoerder. De aanvallende middenvelder speelde 115 wedstrijden in alle competities voor Sporting, waarin hij maar liefst 51 keer scoorde en 42 keer een assist gaf.

Volledig scherm Bruno Fernandes, de belangrijkste speler van Sporting © AFP

Jesé Rodriguez, 26 jaar

Ooit debuteerde Jesé als groot talent bij Real Madrid. De Spanjaard maakte tussen 2011 en 2016 regelmatig zijn minuten in Madrid en kwam tot achttien goals. Nadat een transfer naar Paris Saint-Germain verkeerd uitpakte begon het verval van het ooit zo grote talent. In Parijs maakte hij slechts één goal in tien wedstrijden. Daarna speelde hij zonder al te veel succes voor Las Palmas, Stoke City en Real Betis. Op de slotdag van de transfermarkt kwam de aanvaller terecht bij Sporting, waar hij nog alsnog zijn belofte hoopt in te lossen.

Volledig scherm Het avontuur van Jesé bij Paris Saint-Germain was geen succes. © Getty Images

Luciano Vietto, 25 jaar

Maar liefst 20 miljoen euro betaalde Atlético Madrid vier jaar geleden aan Villarreal voor de talentvolle Luciano Vietto. De Argentijnse aanvaller slaagde er echter niet in om een vaste waarde te worden in het elftal van zijn landgenoot Diego Simeono. Vietto werd vervolgens verhuurd aan Sevilla, Valencia en het Engelse Fulham. Afgelopen zomer kwam het tot een definitieve breuk met Atlético. Sporting nam de buitenspeler voor 7,5 miljoen euro over.

Volledig scherm Luciano Vietto (r) in actie tegen Rio Ave. © Getty Images

Marcos Acuña

Hij begon als aanvallende middenvelder, bestreek vervolgens een tijdje de gehele linkerflank en wordt nu vaak als linksachter opgesteld. Veelzijdig kun je de 27-jarige Marcos Acuña wel noemen. De Argentijns international, speelt sinds de zomer van 2017 voor Sporting. Met 21 assists in 105 wedstrijden voor zijn club heeft hij zijn waarde inmiddels wel bewezen.

Volledig scherm Marcos Acuña. © Getty Images