Deze transfers werden afgerond op Deadline Day

Eredivisie

Cuco Martina: van Everton naar Feyenoord Mateo Cassierra: van Ajax naar Racing Club (Arg) Mahamadou Dembélé: van RB Salzburg naar Fortuna Sittard Anthony Syhre: van Würzburger Kickers naar Fortuna Sittard André Vidigal: van Fortuna Sittard naar Apoel Nicosia Ruben Ligeon: van PEC Zwolle naar De Graafschap Ibrahim Dresevic: van IF Elfsborg naar sc Heerenveen Andrej Lukic: van Sporting Braga naar FC Emmen Nick Kuipers: van ADO Den Haag naar FC Emmen Dennis Eckert: van Celta de Vigo naar Excelsior Dorian Dervite: van Charleroi naar NAC Jordy Thomassen: van De Graafschap naar Adelaide United Mohammed Dauda: van Anderlecht naar Vitesse Jordy Croux: van Willem II naar MVV

Buitenland

Leandro Bacuna: van Reading naar Cardiff City

Jeffrey Bruma: van VfL Wolfsburg naar Schalke 04

Kevin Diks: van Fiorentina naar Empoli

Erik Pieters: van Stoke City naar Amiens

Peter Crouch: van Stoke City naar Burnley

Sam Vokes: van Burnley naar Stoke City

Michy Batshuayi: van Chelsea naar Crystal Palace

Emerson: van Atlético Mineiro naar Real Betis, in de zomer FC Barcelona

Konstantinos Mitroglou: van Olympique Marseille naar Galatasaray

Mbaye Diagne: van Kasimpasa naar Galatasaray

Youri Tielemans: van AS Monaco naar Leicester City

Adrien Silva: van Leicester City naar AS Monaco

Shinji Kagawa: van Borussia Dortmund naar Besiktas