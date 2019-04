Deze zes spelers kwamen uit voor Ajax én Juventus

Slechts zeven spelers kwamen in het verleden uit voor zowel Ajax als Juventus, vanavond elkaars tegenstanders in de Johan Cruijff Arena. De zeven namen op een rij.

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic houdt de trofee van het landskampioenschap in 2005 van de Serie A omhoog. © EPA Zlatan Ibrahimovic speelde aan het begin van zijn imposante loopbaan drie jaar bij Ajax. In de 110 officiële wedstrijden die hij voor Ajax speelde, scoorde hij 47 keer. Zlatan werd met Ajax twee keer kampioen en won de KNVB-beker en de Johan Cruijf Schaal. Op 31 augustus 2004 maakte hij voor 16 miljoen euro de overstap naar Juventus. Twee weken later, drie dagen na zijn debuut voor Juventus, keert hij al terug in de Arena. Juventus wint die avond met 0-1 door een goal van Pavel Nedved, tegenwoordig algemeen directeur bij de Italiaanse topclub. Twee maanden later won Juventus ook thuis met 1-0 van Ajax, nu door een goal van Zlatan's aanvalspartner Marcelo Zalayeta.



In zijn eerste seizoen in Turijn groeide Zlatan direct uit tot een sleutelspeler in het kampioenselftal van Juventus. Hij maakte zestien doelpunten en won de titel ‘Buitenlands Voetballer van het Jaar’. In zijn tweede seizoen scoorde hij minder, maar pakte Juventus wederom de titel. De Bianconeri raakte echter betrokken bij een omkoopschandaal en beide landstitels werden ingetrokken. Juventus werd teruggezet naar de Serie B. Zlatan diende een transferverzoek in en vertrok naar Internazionale.

Edwin van der Sar

Edwin van der Sar in actie tijdens de Champions League-finale tegen Juventus in 1996. © ANP De huidige algemeen directeur van Ajax, Edwin van de Sar, zal niet met weemoed terugdenken aan zijn tijd in Turijn. De ex-international keepte bij Ajax 312 wedstrijden en won er diverse prijzen, waaronder viermaal het landkampioenschap, de Champions League en tweemaal de UEFA Cup. In 1996 verloor Van der Sar met Ajax na strafschoppen ook nog een Champions League-finale tegen Juventus. De 'Oude Dame' besloot de sluitpost in 1999 transfervrij aan te trekken. Voor de club uit Turijn was dit een unicum. Van der Sar was de eerste buitenlandse keeper in de clubhistorie. In zijn twee seizoenen bij Juventus keepte hij 88 wedstrijden, maar kreeg hij nooit het volledige vertrouwen. Toen de Italiaanse club in de zomer van 2001 Gianluigi Buffon overnam van Parma, koos Van der Sar eieren voor zijn geld en vertrok hij naar Fulham.

Edgar Davids

Edgar Davids kende een uitstekend begin van zijn carrière bij Ajax. Hij speelde er vijf seizoenen en pakte er diverse prijzen, waaronder de Champions League in 1995. Een jaar later was Juventus in de finale na penalty's te sterk. In 1996 maakte hij transfervrij de overstap naar AC Milan. Na anderhalf seizoen bij Milan werd hij voor acht miljoen euro verkocht aan Juventus. In zijn zeven seizoenen bij Juventus speelde hij maar liefst 235 wedstrijden, won hij drie keer de landstitel en twee keer de Italiaanse Supercup. Op 28 januari 2007 keerde Davids weer terug bij Ajax, waarmee hij de KNVB-beker nog won.

Clarence Seedorf en Edgar Davids in duel tijdens de CL-finale van 1998 in Amsterdam. © Getty

Sunday Oliseh

Sunday Oliseh besloot Van der Sar in 1999 te volgen naar de Turijnse club en vertrok naar Turijn. De Nigeriaanse middenvelder speelde twee seizoenen voor Ajax en kwam in 76 wedstrijden tot negen doelpunten. Bij de ‘Oude Dame’ wist hij niet te overtuigen. Na negentien wedstrijden vertrok hij alweer naar Borussia Dortmund.

Sunday Oliseh (l) en Mario Melchiot.

Zdenek Grygera

De Tsjechische verdediger speelde vier seizoenen in Amsterdam en wist zich eenmaal kampioen en tweemaal bekerwinnaar te kronen. In de zomer van 2007 besloot de Tsjech transfervrij over te stappen naar Juventus. Bij Juventus kwam hij in vier seizoenen tot 114 duels en drie goals. Juventus was in die jaren weer in opbouw na het Calciopoli-schandaal uit 2006 en prijzen won Grygera dus niet met de Italiaanse topclub. Net als Van der Sar stapte Grygera later over van Juventus naar Fulham.

Zdenek Grygera namens Juventus in actie tegen Ajax op 18 februari 2010 in de Europa League. © United Photos

Michael Laudrup

De Deense dribbelkoning is de enige - buiten de latere terugkeer van Davids bij Ajax om gerekend - die de omgekeerde route heeft bewandeld. Laudrup vertrok in 1983 van Lazio naar Juventus. Bij de Bianconeri speelde de Deen 146 officiële duels en kwam hij 32 keer tot scoren. In de zomer van 1989 vertrok hij naar FC Barcelona.

In zijn tijd bij Juventus werd Laudrup één keer kampioen van Italië. Na te hebben gespeeld bij FC Barcelona, Real Madrid en het Japanse Vissel Kobe, werd hij in 1998 door de Deense Ajax-coach Morten Olsen naar Amsterdam gehaald. In 21 competitiewedstrijden kwam hij elf keer tot scoren en pakte hij de landstitel. Na het seizoen besloot hij te stoppen als profvoetballer.

Michael Laudrup in de Arena in 1997. © GPD/ROLAND DE BRUIN

Christian Poulsen

Ook deze Deen speelde voor zowel Juventus als Ajax. Poulsen speelde van 2008 tot 2010 voor Juventus, dat hem voor 10 miljoen euro overnam van Sevilla. Na twee jaar in Turijn vertrok hij voor de helft van het bedrag naar Liverpool. In de zomer van 2012 kwam Poulsen terecht bij Ajax, dat de controlerende middenvelder transfervrij overnam van FC Évian Thonon Gaillard. Poulsen speelde 80 wedstridjen voor Ajax, waar hij vanaf volgend seizoen assistent is van Erik ten Hag als opvolger van Alfred Schreuder.

Christian Poulsen in het shirt van Ajax. © Ajax v Nec Nijmegen