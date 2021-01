Dick Jaspers onder de indruk van de eerste Duke Challenge: ‘Dit is precies wat we nodig hadden’

Jordens Peters moet de meubelen redden bij Willem II; veel wisselin­gen in de basis

22 januari Jordens Peters is ‘back in business’ bij Willem II. Nadat hij enkele weken geleden zijn basisplaats was kwijtgeraakt aan Jan-Arie van der Heijden, leek voor de captain nog slechts een bijrol weggelegd. Maar tegen PEC Zwolle keert hij vanavond plots terug in de basis.