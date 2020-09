Dinamo Kiev, Ferencvaros en Olympiakos naar hoofdtoernooi Champions League

Dinamo Kiev, dat in de derde voorronde AZ had uitgeschakeld, versloeg in eigen huis KAA Gent met 3-0. Het eerste duel was vorige week al in een 1-2 overwinning voor Dinamo Kiev geëindigd. Vitali Bujalski opende in de negende minuut de score voor Dinamo Kiev. De Uruguayaanse middenvelder Carlos De Pena en de Luxemburgse aanvaller Gerson Rodrigues, oud-speler van Telstar, scoorden daarna uit een strafschop.

Ook Olympiakos en Ferencvaros plaatsten zich voor de groepsfase. De Grieken speelden met 0-0 gelijk tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. Met de 2-0 zege uit de eerste wedstrijd was dat voldoende voor Olympiakos.

Ferencvaros hield in eigen huis de Noorse kampioen Molde FK op 0-0. Het eerste duel in Noorwegen was in 3-3 geëindigd, waardoor de Hongaren op basis van uitdoelpunten naar de groepsfase gaan.

Donderdag loting

De loting voor de groepsfase is donderdag om 18.00 uur in Nyon op het hoofdkantoor van de UEFA. Ajax zit in pot 2. Het team van Erik ten Hag kan daardoor niet bij FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund of Sjachtar Donetsk in de poule komen.

