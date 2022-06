Directeur Juventus sluit vertrek Matthijs de Ligt voor megabedrag niet uit

Arrivabene gaat in de Italiaanse krant zelf niet op bedragen in, maar benadrukt dat hij spelers niet ten koste van alles aan een contract zal houden. ,,Vandaag is het onmogelijk om een ​​speler te behouden die wil vertrekken. Het is altijd een kwestie van bedragen. Maar het is niet zo dat als iemand weg wil, je als antwoord geeft: ga alsjeblieft weer zitten.”

Het is overigens maar de vraag of De Ligt wel oren heeft naar een vertrek uit Turijn. ,,Volgens mij ben ik niet per se de eerste speler van Oranje die in aanmerking komt om een transfer te maken’’, reageerde hij eerder deze maand semiverbaasd na de interland van Oranje in Cardiff tegen Wales, ,,Ik heb een doorlopend contract, speel vrijwel alles bij Juventus. Al weet je het natuurlijk nooit in het voetbal.’’