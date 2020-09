Dit is de potindeling voor de loting van de Champions League

Video Rosario kan niet wachten om Zahavi in actie te zien: ‘De kwaliteit is er aan af te zien’

30 september Het duurde even voordat het papierwerk geregeld was, maar Eran Zahavi (33) is donderdag in de play-offs van de Europa League speelgerechtigd voor PSV. Tot blijdschap ook van zijn teamgenoten, onder wie Pablo Rosario. ,,Hij maakt een hele fitte en goede indruk. Als voetballer en als persoon.”