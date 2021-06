Dit is het speelschema van Wimbledon

EK Podcast | ‘Wij kiezen Malen, maar de bondscoach beslist’

7:03 Het is de dag van de Oranje. In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast blikken onze verslaggevers Maarten Wijffels, Mikos Gouka en Sjoerd Mossou samen met presentator Etienne Verhoeff vooruit op de achtste finales tussen Nederland en Tsjechië. Wat kunnen we vanavond verwachten en wie speelt er bij Oranje in de aanval?