Dit is perfectie in vijf foto's

10 duels op rij Cristiano Ronaldo schiet Van Nistelrooy uit de boeken

3 april Cristiano Ronaldo verdrinkt in een zee van mijlpalen en records. Zojuist heeft de vedette van Real Madrid er weer eentje aan toegevoegd: zijn vroege treffer in de kwartfinale tegen Juventus betekent het tiende Champions League-duel op rij waarin hij scoort. U raadt het al, dat is een record.