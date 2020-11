Dit is waarom Ajax ondanks corona-uitbraak gewoon moet spelen in Denemarken

Door Dennis van Bergen



Waarom gaat de wedstrijd toch door?

Heel simpel: de commerciële en sportieve belangen geven de doorslag. De UEFA is er alles aan gelegen om Champions League-wedstrijden door te laten gaan, juist omdat er zoveel geld mee gemoeid is en de poulefase op tijd moet zijn voltooid. Het laatste wat de Europese voetbalbond daarom wil is duels afgelasten. Als er 13 fitte spelers (van de A-lijst) beschikbaar zijn, inclusief een keeper, kan er gewoon gespeeld worden, zo is het oordeel van de UEFA. FC Barcelona - Dinamo Kiev gaat woensdag bijvoorbeeld ook gewoon door, terwijl de bezoekers uit Oekraïne zes spelers missen vanwege het coronavirus. In dat opzicht redeneert de UEFA niet anders dan de KNVB. Dat hebben ze bij PSV afgelopen weekeinde wel ervaren. Tegen het uitdrukkelijke verzoek van directeur Toon Gerbrands van de Eindhovenaren in, moesten de eveneens door corona geteisterde Brabanders gewoon aantreden tegen ADO Den Haag. Coronagolf in Amsterdam of niet; Ajax staat morgen aan de aftrap in Denemarken.