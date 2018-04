Dit Oranje gaat wel naar het WK!

De sterspelers Sjaak Swart (79), Dick Schoenaker (65), Wim Rijsbergen (66) en Kees Kist (65) – gezamenlijk goed voor bijna honderd interlands - vormen het hart van de OldStars WK-selectie. Het team wordt aangevuld met vijf ‘gewone’ 65-plus voetballers. Die kunnen zich in de kijker spelen tijdens een speciale selectiedag in het Olympisch Stadion op 30 april.

Bij walking football is rennen, slidings maken en fysiek contact verboden. Het wordt met zes tegen zes gespeeld op een klein veld (42 x 21 meter) met minidoeltjes en zonder keeper. De bal mag niet boven de heup komen en er mag niet van eigen helft gescoord worden.

Derde helft

OldStars walking football is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, met als doel ouderen gezond te laten leven en eenzaamheid te voorkomen. Tijdens de selectie worden de mannen op diverse spelonderdelen getest. Natuurlijk gaat het om voetbaltalent binnen de lijnen, maar minstens zo belangrijk is de gezelligheid tijdens de spreekwoordelijke derde helft in de kantine.

,,Het belangrijk dat ouderen in beweging blijven, maar het gaat ook om het sociale gedeelte’’, zegt Sjaak Swart. ,,Bij elkaar komen, even over het weekend praten of oude verhalen ophalen.’’

65-Plussers kunnen zich voor de selectiedag dag aanmelden via de website van het Nationaal Ouderenfonds (www.ouderenfonds.nl). Aan het eind van de dag selecteren de ex-internationals de vijf spelers die in Oranje vertegenwoordigen mogen debuteren op een WK.

Het WK Walking Football wordt al enkele jaren gehouden, maar het is voor het eerst dat Nederland meedoet. De concurrenten zijn vooralsnog Engeland, Schotland, Wales, Canada, Zuid-Afrika en Gibraltar. ,,We gaan voor de titel. Ik verwacht dat we winnen’’, zegt Dick Schoenaker. En Sjaak Swart: ,,Ik denk dat Engeland ook een goed team heeft, maar laat ze hier de rondvaartboot maar vast reserveren!’’

Volledig scherm Kees Kist, Sjaak Swart en Dick Schoenaker zijn ervan overtuigd dat Nederland hoge ogen gaat gooien in Bristol. © Pim Ras Fotografie

OldStars walking football neemt in Nederland een enorme vlucht. In 2013 begon het als pilot met drie clubs (ADO Den Haag, RKC en PSV), inmiddels hebben 16 profclubs en 240 amateurverenigingen een eigen OldStars-team. ,,We hopen dat deelname aan het WK in Bristol walking football een enorme boost geeft’’, zegt Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds.

Ver-van-mijn-bed

De koppeling van ex-internationals aan 'gewone' mannen, is volgens Gielbert een 'geweldige formule'. ,,Als we een team met alleen oud-internationals zouden sturen, wordt het een ver-van-mijn-bed-show. Dan denken mannen misschien dat walking football voor hen niet is weggelegd. Het leuke aan deze campagne is dat je ziet dat iedereen het kan'', aldus Gielbert.