Dit staat ‘Bekende Nederlander’ Rico te wachten in het hol van de leeuw

Arme Rico Verhoeven. Waar is hij aan begonnen ga je denken, als je die woeste König Pilsener Arena in de Duitse stad Oberhausen ziet kolken. Het is 10 december 2016 en het loopt al tegen middernacht. Rico Verhoeven staat in zijn grijze broek, met zijn hoofd schuin voorover zodat zijn ogen pikdonker worden. Door een orkaan van lawaai en opgestoken middelvingers rent hij over de catwalk in een rechte streep naar de ring. Voor je gevoel is hij helemaal alleen. De arena (11.000 mensen) puilt uit met Badr-fans.