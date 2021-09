Dit zijn alle ingaande en uitgaande transfers in de eredivisie

Het was een drukke bedoening op de laatste dag van de transferperiode. Nagenoeg alle clubs deden nog zaken. De in- en uitgaande transfers zijn verwerkt in het onderstaande overzicht.

Ajax

Nieuw: Gorter (GAE), Daramy (FC Kopenhagen), Pasveer (Vitesse), Berghuis (Feyenoord).

Weg: Brobbey (RB Leipzig), Eiting (Genk), Reiziger (Vitesse), Kotarski (HNK Gorica), Ekkelenkamp (Hertha BSC), Scherpen (Brighton), Traoré (Shakhtar), Magallan (Anderlecht *).

Volledig scherm Remco Pasveer. © Pro Shots / Marcel van Dorst

AZ

Nieuw: Martins Indi (Stoke City), Fonn Witry (Djurgardens), Pavlidis (Willem II), Vindahl Jensen (Nordsjaelland), Beukema (Go Ahead Eagles).

Weg: Stengs (Nice), Boadu (Monaco), Koopmeiners (Atalanta), Svensson (Adana Demirspor), Bizot (Stade Brest), Schendelaar (PEC Zwolle), Druijf (KV Mechelen *), Kramer (Go Ahead Eagles *), Goudmijn (Sparta *), Gullit (Cambuur), Leeuwin (Almere City), De Boer (Roda JC), Ouwejan (Schalke 04 *).

Volledig scherm Pavlidis (rechts). © Ed van de Pol

Cambuur

Nieuw: Krastev (Lommel *), Tol (Volendam), Gullit (AZ), Hendriks (GAE), Kiss (Puskas AFC), Boere (SV Meppen), Uldrikis (Sion).

Weg: Ladan, Korte (De Graafschap), Kramer (AZ, was gehuurd), Pouwels (Almere City), Oratmangoen (GAE), Mühren (Volendam), Akoy, Nieuwpoort (Excelsior), Antonia (NAC).

Volledig scherm Marco Tol. © Pro Shots / Niels Boersema

Feyenoord

Nieuw: Dessers (Genk*), Jahanbakhsh (Brighton), Aurnses (Molde), Trauner (LASK), Til (Spartak Moskou *), Pedersen (Molde), Marciano (Hibernian), Nelson (Arsenal *).

Weg: El Bouchataoui (RKC *), Nieuwkoop (Union Sint-Gillis), Conteh (Sandhausen *), Vente (Roda JC), Botteghin (Ascoli), Wehrmann (Luzern), Burger (FC Basel), Fer (Alanyaspor), Kelly (Rochdale), Pratto (River Plate, was gehuurd), Azarkan (Excelsior *), Marsman (Inter Miami), Jörgensen (Kasimpasa), Ten Hove (Esbjerg), Bozeník (Fortuna Dusseldorf *), Berghuis (Ajax), Van Beek (Heerenveen), Spajic (Krasnodar, was gehuurd), Haps (Venezia).

Volledig scherm Guus Til. © ANP

Fortuna Sittard

Nieuw: Ferati, Deroy Duarte (Sparta), Dornebusch (Braunschweig), Ferreira (Dinamo Zagreb *), Tirpan (Kasimpasa), Johansson (Sevilla *), Baghdadi, Noslin (Oss), Lake, Celtik (Altinordu), Lonwijk (Wolverhampton Wanderers).

Weg: Vidigal (Maritimo), Essers, Van den Buijs (Beerschot, was gehuurd), Emmanouilidis (Panathinaikos, was gehuurd), Loannidis, Dianessy (FC Pau), Amiot, Wehking (MVV *), George, Van Beijnen (FC Den Bosch *), El Ablak, Velthuizen, Karjalainen (Helsingborg), Mouttoussamy (Nantes, was gehuurd), Polter (Bochum), Rota (-), Arian Kastrati (NK Dekani *).

Volledig scherm Deroy Duarte (links). © Pro Shots / Johan Manders

Go Ahead Eagles

Nieuw: Deijl (FC Den Bosch), Nauber (Sandhausen), Lidberg (Gefle), Schuurman (NEC), Kramer (AZ *), Cardona (Osasuna *), Heil (HSV *), Rommens (Oss), Oratmangoen (Cambuur), Hahn (Anderlecht), Bourhane (Niort), Cordoba (Athletic Bilbao *).

Weg: Edqvist (Kalmar), Rabillard, Gorter (Ajax), Beukema (AZ), Veldmate (FC Emmen), Michaelis (HFC), Abdat, Hendriks (Cambuur), Droste (Íþróttabandalag Akranes), Van Hoeven (Sparta, was gehuurd).

Volledig scherm Joris Kramer. © Pro Shots / Erik Pasman

FC Groningen

Nieuw: Ngonge (RKC), Laros Duarte (Sparta), Sverko (Saarbrücken), De Leeuw (FC Emmen), Kasanwirjo (Ajax), Leeuwenburgh (Cape Town City), Balker (Almere City), Tounekti (Bodo Glimt *), Kalley (Göteborg), Irandust (Häcken), Elias Olsson (Kalmar FF *).

Weg: Poll (Almere City *), Slor (FC Emmen *), Da Cruz (Parma, was gehuurd), Itakura (Man City, was gehuurd), Leal Diaz (Villarreal, was gehuurd), Matusiwa (Stade Reims), Gudmundsson (Lille), Jakobsen (Esbjerg), El Azzouzi (Emmen), Kristian Bratveit (Djurgardens, was gehuurd), Lundqvist (Panathinaikos *), Schreck (Erzgebirge Aue *), Padt (Ludogorets), Dallinga (Excelsior), Joël van Kaam (FC Emmen *).

Volledig scherm Michael de Leeuw. © Pro Shots / Thomas Bakker

Heerenveen

Nieuw: Stevanovic (Manchester City *), Van Ewijk (ADO Den Haag), Van Beek (Feyenoord), Mous (PEC Zwolle), Musaba (AS Monaco *).

Weg: Harush, Van Hecke (Brighton, was gehuurd), Schöne (NEC), Van Bergen (Stade de Reims), Batista Meier (Bayern II, was gehuurd), Smit (Telstar), Espejord (Tromso, was gehuurd), Floranus (Antalyaspor), Dewaele (Anderlecht, was gehuurd), Llanez Jr (Wolfsburg, was gehuurd), Driouech (Excelsior).

Volledig scherm Sven van Beek. © Pro Shots / Niels Boersema

Heracles

Nieuw: Damen (Excelsior), Basacikoglu (Gaziantep), Sierhuis (Stade Reims *), Laursen (Emmen), Jalving (Emmen), Polley (ADO), Roosken (Oss), Sonnenberg (Hansa Rostock).

Weg: Kutucu (Schalke, was gehuurd), Mesenhöler, Hardeveld (Emmen), Brouwer (Emmen, was verhuurd), Robin Pröpper (Twente), Bijleveld (Emmen), Breukers (gestopt), Cijntje (Roda JC).

Volledig scherm Bilal Basacikoglu. during the match Heracles - NEC © Pro Shots / Ron Jonker

NEC

Nieuw: Akman (Eintracht Frankfurt *), Verdonk (Familicao *), Vukovic (-), Bronkhorst (Telstar), Schöne (Heerenveen), Mattsson (Silkeborg), Duelund (Dinamo Kiev *), Delgado (Olympique Marseille *), Guth (Atalanta *).

Weg: Fase (-), Sellouf (Utrecht), Schuurman (GAE), Márquez (Cracovia), Alblas (Oss), Janga (Apollon Limassol), Ondaan (FC U Cravoia), Baeten (Torino *), Bukusu (Helmond Sport *), Sanniez (-).

Volledig scherm Lasse Schöne. © Pro Shots / Erik Pasman

PEC Zwolle

Nieuw: Kastaneer (Coventry), Schendelaar (AZ), Lamprou (RKC), Pabai (FC Utrecht), De Wit (Sporting), Voet (Club Brugge), Tedic (Man. City *), Adzic (Emmen), Redan (Hertha *).

Weg: Pherai (Borussia Dortmund, was gehuurd), Leemans (Viborg), Drost (-), Benson (Royal Antwerp, was gehuurd), Van Duinen (OFI Kreta), Bertrams (Eindhoven), Doué (Virton), Ghoochenjhad (-), Buitink (Vitesse, was gehuurd), Misidjan (Twente), Lam (CSKA Sofia), Mous (Heerenveen).

Volledig scherm Slobodan Tedic (r). © Pro Shots / Marcel van Dorst

PSV

Nieuw: Ramalho (Salzburg), Pröpper (Brighton), Drommel (Twente), Van Ginkel (Chelsea), Mwene (Mainz), Vinicius (Benfica *).

Weg: Fein (Bayern München, was gehuurd), Dumfries (Internazionale), Piroe (Swansea City), Malen (Borussia Dortmund), Sadilek (Twente *), Rosario (Nice), Baumgartl (Union Berlin *), Unnerstall (Twente), Ihattaren (Juventus/Sampdoria), Viergever (Greuther Furth).

Volledig scherm André Ramalho. © ANP

RKC

Nieuw: El Bouchataoui (Feyenoord*), Büttner, Azhil (Bayer Leverkusen*), Van den Buijs (Beerschot), Bel Hassani, El Maach, Odgaard (Sassuolo*), Pereira (Manchester United), Kramer (ADO), Anita, Jens Teunckens (AEK Larnaca).

Weg: Lamprou (PEC Zwolle), Sow (Sheffield Wednesday), Quasten (gestopt), Tahiri (Cluj), Grim (OFC), Oosting (AZ, was gehuurd), Damascan (Sepsi OSK, was gehuurd van Torino), John (AlHazem), Ngonge (FC Groningen), Efmorfidis (gestopt), El Haddouti (-).

Volledig scherm Michiel Kramer. © ANP

Sparta

Nieuw: Meijers (Sparta), Goudmijn (AZ, huur), Jans (Standard Luik), Van Crooij (VVV), Giannis Masouras (Olympiakos *).

Weg: Harroui (Sassuolo), Van Hoeven (Almere City), Gravenberch (De Graafschap), Deroy Duarte (Fortuna Sittard), Fortes (De Graafschap), Laros Duarte (FC Groningen), Faye, Fabrie (Smitshoek), Kharkhouch (Emmen, verhuurd), Burger (Feyenoord, was gehuurd).

Volledig scherm Vito van Crooij (l). during the match Go Ahead Eagles - Sparta © Pro Shots / Erik Pasman

FC Twente

Nieuw: Cleonise (Genoa), Limnios (Köln *), Lukoki (Yeni Malatyaspor), Unnerstall (PSV), Ilic (Man City *), Ugalde (Lommel *), Sadilek (PSV *), Vlap (Anderlecht *), Van Wolfswinkel (FC Basel), Pröpper (Heracles), Cerny (Utrecht), Misidjan (PEC Zwolle), Troupee (Utrecht), Pierie (Ajax *).

Weg: Danilo (Ajax, was gehuurd), Roemeratoe (Willem II *), Abass (FSV Mainz, was gehuurd), Drommel (PSV), Selahi, L. Narsingh (Feyenoord, was gehuurd), Markelo (Everton, was gehuurd), Ebuehi (Benfica, was gehuurd), Van Leeuwen (Almere City *).

Volledig scherm Lars Unnerstall. © Pro Shots / Ron Jonker

FC Utrecht

Nieuw: Douvikas (Volos NPS), Zagre (Monaco *), Van der Hoorn (Arminia Bielefeld), Quinten Timber (Ajax).

Weg: Elia (-), Bergström (Willem II *), Troupee (Twente), Hilterman (Emmen), Arweiler (Almere City), Hoogma (Hoffenheim, was gehuurd), Lonwijk (Viborg), Guwara (Jahn Regensburg), Pabai (PEC Zwolle), Van Rooijen (VVV), Velanas (NAC), Nijhuis (MVV *), Cerny (Twente), Kerk (Lokomotiv Moskou).

Volledig scherm Mike van der Hoorn. © Pro Shots / Erik Pasman

Vitesse

Nieuw: Reiziger (Ajax), Rasmussen (Fiorentina *), Schubert (Schalke), Von Moos (FC Basel *), Frederiksen (Juventus), Yapi (Brighton), Domgioni (Zürich), Gboho (Stade Rennais *).

Weg: Broja (Chelsea, was gehuurd), Bayazit (Kayserispor), Touré (Juventus, was gehuurd), Ohio (RB Leipzig, was gehuurd), Pasveer (Ajax), Bruns (Ardanaspor), Hernandez (FC Eindhoven *).

Volledig scherm Yann Gboho. © Pro Shots / Toin Damen

Willem II

Nieuw: Bergström (Utrecht *), Roemeratoe (Twente *), Svensson (Helsingborgs), Michelis (AC Milan *), Wellenreuther (Anderlecht *), Meerveld (FC Den Bosch), Kampetsis (Panathinaikos *).

Weg: Muric (Man City, was gehuurd), Jenssen (Nordsjaelland), Pavlidis (AZ), Van der Heijden (clubloos), Smeulers (Feyenoord, was gehuurd), Peters (gestopt), Trésor (Genk), Romeny (NEC, was gehuurd), Holmen (Rizespor), Van den Bogert (FC Den Bosch), Zuijderwijk (FC Den Bosch*), Ryan (FC Den Bosch).

* betreft huur(constructie)

Volledig scherm Timon Wellenreuther (midden). © Pro Shots / Toin Damen