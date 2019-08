Dit zijn de tegenstanders van Feyenoord, AZ en PSV

Een van de grote mannen in het Yaakov Turner Toto Stadion was vanavond niemand minder dan Nigel Hasselbaink. Na zijn vertrek bij Excelsior streek de 28-jarige aanvaller, die zijn jeugdopleiding bij Ajax genoot en later onder meer voor PSV en Go Ahead Eagles speelde, neer in Israël en vanavond maakte hij de beslissende treffer voor Hapoel. De Amsterdammer was verantwoordelijk voor de 2-0, nadat Niv Zrihan 5 minuten eerder de score had geopend. Rasmus Lauritsen maakte 10 minuten voor tijd de aansluitingstreffer, maar dichterbij kwamen de Zweden niet meer. In de blessuretijd maakte Zrihan zelfs nog zijn tweede van de avond om de eindstand te bepalen op 3-1 en 4-2 over twee wedstrijden gezien.



De wedstrijd tussen Feyenoord en de Israëlische nummer 3 van afgelopen seizoen staat al over een week op het programma in de Kuip. Een week later volgt de return.

PSV

Een geslepen ploeg, die weet wat er nodig is in de Europese voorronden. En een ervaren selectie die de duels niet schuwt. Dat is wat PSV in de laatste Europa League-voorronde zo’n beetje kan verwachten van het Cypriotische Apollon Limassol, dat over twee duels Austria Wien versloeg (5-2).



Op basis van de resultaten uit het verleden is Apollon Limassol zo’n beetje de nummer 4 van Cyprus. Apoel Nicosia, Omonia Nicosia en Anorthosis Famagusta hebben een grotere erelijst dan ‘de Leeuwen’. Met de in 1994 opgerichte fusieploeg AEK Larnaca heeft de drievoudig landskampioen er een geduchte concurrent bij gekregen in de Cypriotische A Divizion. Desondanks eindigt Apollon het laatste decennium bijna altijd bij de hoogste vier.

Volledig scherm Emilio Zelaya. © AP

Een mix van Cyprioten, andere Zuid-Europeanen en Argentijnen. Het gros van de spelers van Apollon Limassol heeft dik 200 duels in de benen, in het eerste duel met Austria Wien (1-2 winst) was de leeftijd van het basiselftal gemiddeld 28,2 jaar. En Apollon heeft lengte in de ploeg, zeker met verdedigingsduo Héctor Yuste (1,91) en Atilla Szalai (1,92).



Dé man om in de gaten te houden bij Apollon Limassol? Dat is Emilio Zelaya. Met 13 doelpunten is hij Europees topscorer aller tijden van Apollon, alleen al in deze campagne maakte hij er vijf. De 32-jarige Zeleya haalde nog nergens zo’n hoog gemiddelde als in havenstad Limassol, waar hij in 84 duels 40 keer trefzeker was. Vaak niet de mooiste doelpunten, maar Zelaya weet vaak precies op welke plek hij moet staan. Een ouderwetse goaltjesdief, die gisteravond opvallend genoeg op de bank begon bij Apollon, maar vlak voor tijd nog wel in het veld kwam.

AZ