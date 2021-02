Dit zijn de vijftien mogelijke opponenten van Ajax

Vanmiddag 13.00 uurVanmiddag om 13.00 uur is de loting voor de achtste finales van de Europa League. Wie Ajax kan loten? Iedere overgebleven deelnemer. Er gelden dit keer namelijk geen regels met betrekking tot geplaatste of ongeplaatste statussen.

Bovendien maakt het in deze ronde ook niet uit dat ploegen uit hetzelfde land komen. Ajax en PSV hadden elkaar dus kunnen loten, maar door een goal van Olympiakos in de 88ste minuut werd PSV gisteravond nog uitgeschakeld. Na de 4-2 nederlaag in Griekenland van vorige week scoorde Eran Zahavi opnieuw twee keer voor PSV, maar kort voor tijd viel toch het doek voor de ploeg van Roger Schmidt. Ajax won dankzij opnieuw een late goal weer met 2-1 van Lille, de koploper van Frankrijk.



Namens Engeland (drie), Italië, Spanje en Oekraïne (allen twee) zijn er nog meerdere deelnemers in het toernooi. Naast Nederland hebben ook Griekenland, Noorwegen, Kroatië, Schotland, Tsjechië en Zwitserland nog één club over. Vijf van die zes teams gaan aan kop in de nationale competitie. Namens België, Frankrijk, Portugal en Rusland zitten er na gisteravond geen clubs meer in het toernooi.

De heenwedstrijd in de achtste finales wordt gespeeld op donderdag 11 maart, de return een week later. De finale is dit jaar op woensdag 26 mei in Stadion Miejski in het Poolse Gdańsk.

De loting is vanmiddag te volgen in ons liveblog op deze site.

Arsenal - elfde in de Premier League

Manchester United - tweede in de Premier League

Tottenham Hotspur - negende in de Premier League

AC Milan - tweede in de Serie A

AS Roma - vierde in de Serie A

Granada - negende in La Liga

Villarreal - zesde in La Liga

Dinamo Kiev - koploper in Oekraïnse Premier League

Sjachtar Donetsk - tweede in Oekraïnse Premier League

BSC Young Boys - koploper in Zwitserse Super League

Dinamo Zagreb - koploper in Hrvatski Telekom Prva liga

Rangers FC - koploper in Schotse Premier League

Slavia Praag - koploper in Tsjechische Fortuna Liga

Olympiakos - koploper in Griekse Super League

Molde FK - afgelopen seizoen tweede in Noorse Eliteserien

Volledig scherm Steven Gerrard, de succesvolle coach van Rangers FC uit Glasgow. © AP