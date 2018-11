Dj Daley draait een swingend en druk seizoen

Blind luistert graag naar de Swedish House Mafia en Martin Garrix. ,,Maar we draaien ook Franse, Braziliaanse en Nederlandse nummers ", vertelt de zestigvoudig international die bij Oranje lang Wesley Sneijder voor dj zag spelen. ,,Daarna regelde Memphis dat en nu Virgil van Dijk.”



De juiste muziek werkt sfeerverhogend, net als goede prestaties. In het begin van het seizoen had Daley blind getekend voor de recente resultaten van Ajax en Oranje. ,,Het was maar afwachten of we de groepsfase van de Champions League zouden halen", bekent hij. ,,En nu kunnen we naar de achtste finales en zijn we met Nederland ploegen als Frankrijk en Duitsland voorgebleven in de Nations League.”