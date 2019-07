Djokovic continueert moeiteloos jacht op vijfde Wimbledon-titel

Djokovic gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde eindoverwinning in Londen. De Servische nummer één van de wereld won Wimbledon al in 2011, 2014, 2015 én 2018.



Kudla, de nummer 111 van de wereld, was in elk in geval niet in staat om Djokovic te laten wankelen. De titelverdediger stapte na een uur en 33 minuten alweer als winnaar van de baan en neemt het in de volgende ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz, de nummer 48 van de wereld.