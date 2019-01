Djokovic draagt titel op aan vrouw en zoontjes: ‘Dit is ongelooflijk’

Superieure Djokovic pijnigt Nadal en wint voor zevende keer Australian Open

11:56 Tennisfans over de hele wereld gingen er eens goed voor zitten, vanochtend. De finale van de Australian Open tussen Novak Dkjokovic en Rafael Nadal beloofde een geweldige partij worden. Maar de voorpret was veel mooier dan de werkelijkheid. Djokovic was vanaf het eerste punt de baas, versloeg Nadal in drie sets (6-3, 6-2, 6-3), en is nu de eerste speler die het grand slam zeven keer heeft gewonnen.