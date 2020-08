Djokovic eenvoudig naar kwartfinales in Cincinnati

Boateng houdt spierscheu­ring over aan gewonnen finale

25 augustus Bayern München-verdediger Jérôme Boateng heeft een spierscheuring opgelopen tijdens de gewonnen finale van de Champions League. De Duitser moest zich zondagavond in Lissabon na 25 minuten laten vervangen. Hij had hulp van twee stafleden nodig om het veld af te strompelen. Niklas Süle kwam als vervanger in de ploeg.