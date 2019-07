Djokovic eenvoudig naar tweede ronde

Djokovic leverde in de openingsgame van het eerste duel op Centre Court van deze editie direct zijn servicegame in. De Servische tennisser herstelde dat direct en liep uit naar 4-1. In de tweede set kwam Djokovic met 2-0 achter. Hij won in de derde set na een gelijke stand van 3-3 drie games op rij.



Zondagavond bracht Djokovic naar buiten dat hij tijdens Wimbledon wordt bijgestaan door Goran Ivanisevic.

Djokovic was vorig jaar in de finale te sterk voor Kevin Anderson, die eveneens de eerste ronde schadevrij doorkwam. De Zuid-Afrikaan liet Pierre-Hugues Herbert met 6-3, 6-4, 6-2 kansloos.