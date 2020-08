Djokovic en Pospisil stappen uit spelersraad ATP en slaan nieuwe weg in

,,Na de succesvolle bijeenkomst van vandaag zijn we verheugd om het begin van de Professional Tennis Players Association (PTPA) aan te kondigen. De eerste vereniging sinds 1972 die alleen voor tennissers is", schreef Djokovic op Instagram bij een foto waarop hij samen met ruim zestig collega's op een tennisbaan van de US Open poseert.



Volgens Djokovic is het niet de bedoeling om een eigen tennistour op te richten, los van de ATP Tour. ,,We kunnen en moeten samenwerken met de ATP. De tijd zal leren waar het ons gaat brengen", aldus de Serviër.