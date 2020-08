‘Djokovic en Pospisil willen nieuwe spelersbond oprichten’

LIVE | Bijzondere Tour op punt van beginnen, wie pakt eerste gele trui?

13:01 Het coronavirus zorgde lange tijd voor onzekerheid in de sportwereld en dus ook in het wielrennen. Ging de Tour de France door of niet? Na veel speculatie werd bekend dat de grootste wielerwedstrijd werd verplaatst: geen start eind juni, maar eind augustus. Vandaag is het 29 augustus, tijd voor de start van de Ronde van Frankrijk. De eerste etappe gaat van Nice naar Nice en lijkt gemaakt voor de sprinters. Volg alles via dit liveblog!