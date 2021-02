Djokovic hijgt Nadal en Federer in de nek na negende titel bij de Australian Open

Novak Djokovic heeft op overtuigende wijze voor de negende keer de Australian Open gewonnen. De Servische nummer één van de wereld versloeg in een eenzijdige finale de Rus Daniil Medvedev in drie sets: 7-5, 6-2, 6-2. Door zijn zege in Melbourne staat de 33-jarige Djokovic op 18 overwinningen in Grand Slam-toernooien, nog maar twee minder dan Roger Federer en Rafael Nadal.

De eenzijdige finale was geen moment spannend. Djokovic kwam meteen met 3-0 voor en na een snelle break terug pakte hij na een slordige game van Medvedev op 6-5 de eerste set. In de tweede set nam Medvedev meteen een break voorsprong, maar toen hij die direct weggaf was het klaar met zijn verzet. De nummer 4 van de wereld ging steeds minder spelen, sloeg nog een racket kapot en kon op eigen service nog maar een paar games pakken.

Na een uur en 53 minuten verzilverde Djokovic, die in Melbourne nog nooit een finale verloren heeft, op de opslag van Medvedev zijn eerste wedstrijdpunt met een smash. De 33-jarige Djokovic was vorig jaar in Melbourne voor het laatst de beste op een grandslamtoernooi. Op de US Open werd hij gediskwalificeerd, op Roland Garros verloor hij in de finale van Rafael Nadal en Wimbledon ging vanwege het coronavirus niet door.

In de eerste week van het toernooi had Djokovic nog te maken met fysieke problemen. Hij liep in de derde ronde tegen Taylor Fritz een buikspierblessure op en moest vrezen voor uitschakeling. Hij won die partij echter in vijf sets. In de twee partijen die daarop volgden had hij vier sets nodig, net als in de tweede ronde. In de halve finales, tegen de Rus Aslan Karatsev, was Djokovic naar eigen zeggen weer pijnvrij. In de finale maakte hij ook een zeer fitte indruk.

Medvedev (25) stond voor de tweede keer in de eindstrijd van een grandslamtoernooi. In 2019 verloor hij in de finale van de US Open in vijf sets van Nadal. Medvedev had zijn laatste twaalf wedstrijden tegen een speler uit de top 10 allemaal gewonnen. Hij was twintig duels op een rij ongeslagen.

Volledig scherm Novak Djokovic en Daniil Medvedev. © AFP

Volledig scherm Novak Djokovic. © AFP

Volledig scherm Daniil Medvedev heeft uit frustratie zijn racket kapotgeslagen. © AFP