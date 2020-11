Djokovic in 78 minuten klaar met Schwartzman

Djokovic sluit het jaar definitief af als beste tennisser ter wereld

6 november Novak Djokovic sluit het jaar definitief af als de nummer 1 van de wereld. Het is de zesde keer dat de Serviër de beste tennisser is aan het einde van het seizoen. Alleen Rafael Nadal had Djokovic nog van de troon kunnen stoten als hij met een wildcard had meegedaan aan het toernooi van Sofia.