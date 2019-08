Djokovic in twee sets lang Querrey na stroeve start

Djokovic was niet helemaal tevreden over de openingsgame. ,,Ik maakte drie dubbele fouten in en werd direct gebroken. Het was een erg nerveus begin", aldus de Serviër. ,,Gelukkig lukte het mij in de wedstrijd te komen.” Djokovic gaf aan dat hij even tijd nodig had om bij te komen van de finale tegen Roger Federer op Wimbledon.