Djokovic is het even kwijt, maar herpakt zich en wint

Djokovic had het in de avonduren niet zo lastig gehad als in de ronde ervoor toen hij bijna bezweek aan de hitte in New York. Ditmaal speelde concentratieverlies na een gemist matchpoint de winnaar van Wimbledon parten. Het leidde tot een verloren tiebreak, maar verder liet hij het niet komen. Na 2 uur en 45 minuten was de partij beslist. ,,Ik vind dat ik de eerste twee sets goed speelde, maar daarna was ik het even kwijt. Gelukkig hervond ik mijn concentratie'', vertelde Djokovic die in de derde ronde de Fransman Richard Gasquet treft.