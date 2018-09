Djokovic kinderlijk eenvoudig naar laatste vier in New York

Millman, die in de vorige ronde nog verrassend Roger Federer uitschakelde had weinig in te brengen tegen het solide spel van Djokovic. Het is de elfde keer op rij dat Novak Djokovic de halve finales haalt in New York.



De nummer zes van de plaatsingslijst neemt het op tegen de Japanner Kei Nishikori, die de Kroaat Marin Cilic na een slopende vijfsetter uitschakelde. In een partij met wisselende kansen versloeg Nishikori Cilic met 2-6 6-4 7-6 (5) 4-6 6-4.

De andere halve finale gaat tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Argentijn Juan-Martin Del Potro.