Djokovic komt in vorm voor Wimbledon met finaleplaats Queen's

Djokovic is door een langdurige blessure aan een elleboog afgezakt naar de 22ste positie op de wereldranglijst. Eerder deze week maakte hij al indruk met overtuigende overwinningen op Adrian Mannarino en Grigor Dimitrov.



De twaalfvoudig winnaar van een grandslam stuit zondag in de finale op Marin Cilic. De als eerste geplaatste Kroaat versloeg de Australiër Nick Kyrgios in twee sets: 7-6 (3) 7-6 (4).



Cilic, die het grastoernooi in Londen in 2012 won, is op zoek naar revanche. Vorig jaar verloor hij de finale in Londen van de Spanjaard Feliciano Lopez door twee tiebreaks te verliezen.