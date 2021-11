Djokovic maakt rentree in Parijs, Nadal mikt op terugkeer in Abu Dhabi

Djokovic speelde in Parijs-Bercy zijn eerste partij sinds de verloren finale van de US Open half september. De afgelopen anderhalve maand liet Djokovic onder meer het masterstoernooi van Indian Wells schieten. Het was zelfs de vraag of hij dit jaar nog in actie zou komen.

In het enkelspel neemt Djokovic het op tegen de Hongaar Marton Fucsovics, die de Italiaan Fabio Fognini in drie sets de baas was. Djokovic (34) kan het jaar voor de zevende keer in zijn loopbaan afsluiten als de nummer 1 van de wereld, een record.

Nadal

Rafael Nadal hoopt half december zijn rentree te maken in Abu Dhabi, zei hij vandaag tijdens een sponsorbijeenkomst in Parijs. De 20-voudig grandslamkampioen wil van 16 tot en met 18 december meedoen aan een demonstratietoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 35-jarige Nadal kwam in augustus in Washington voor het laatst in actie. Hij meldde zich met een voetblessure af voor Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open. Hij speelde dit jaar slechts zeven toernooien.

,,Het is mijn plan om in december in Abu Dhabi te spelen en dan in januari een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Dat is mijn doel. We werken er hard aan om het zover te laten komen”, zei de nummer 5 van de wereld.

