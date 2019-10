Djokovic met speels gemak naar zege in Tokio

Djokovic speelde zijn eerste toernooi sinds de US Open. In New York gaf hij begin september in de achtste finales tegen de Zwitser Stan Wawrinka op wegens een pijnlijke schouder.



Millman is de nummer 80 van de wereldranglijst. De 30-jarige Australiër is afkomstig uit het kwalificatietoernooi in Japan en wacht nog op zijn eerste titel in het ATP-circuit. Tegen de 32-jarige Serviër was hij echter kansloos. Djokovic brak de Australiër in de eerste set één keer en twee keer in de tweede set. Op 5-2 serveerde Djokovic voor de wedstrijd en sloeg meteen toe.