Djokovic na titel in ‘zijn’ Belgrado klaar voor Roland Garros

Djokovic was, na 2009 en 2011, voor de derde keer de sterkste in de Servische hoofdstad, tevens zijn geboortestad. Vorige maand was er ook een toernooi in Belgrado en toen bleef Djokovic in de halve finales steken; de Rus Aslan Karatsev was hem de baas.



Voor de 34-jarige Djokovic was het zijn tweede titel van 2021. Begin dit jaar was hij de beste op de Australian Open.



Djokovic moet de komende twee weken zien te proberen Rafael Nadal van zijn veertiende Roland Garros-titel af te houden. De twee rivalen kunnen elkaar al in de halve finales ontmoeten. Djokovic neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Tennys Sandgren.