Djokovic na zege blij met publiek: ‘Het was niet goed, het was geweldig’

LIVE | ADO en VVV virtueel direct gedegra­deerd, pingel en rood Schöne helpen Emmen

15:18 Ajax is al even kampioen, maar in de kelder van de eredivisie is het nog ongemeen spannend. Op de voorlaatste speeldag volgen we de hoogtepunten van de duels van de degradatiekandidaten, waarbij de nadruk ligt op de degradatiekraker ADO-Willem II. Tussenstanden: • Ajax-VVV 1-0 • Emmen-Heerenveen 1-0 • ADO-Willem II 0-3 • RKC-FC Twente 0-0 Virtuele stand: 14. RKC, 28 punten 15. Willem II, 28 punten -------------------------------- 16. Emmen, 27 punten -------------------------------- 17. VVV, 23 punten 18. ADO, 22 punten Plek 16 betekent play-offs promotie/degradatie, plek 17 en 18 directe degradatie