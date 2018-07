Djokovic ontdoet zich in vier sets van publiekslieveling Edmund

Willem II veegt de vloer aan met Diessense selectie: 0-10

20:09 Even leek Willem II zaterdagmiddag bij de ouverture tegen de Diessense selectie op weg naar een nieuw record. Na achttien minuten stond er al een 5-0 voorsprong op het scorebord. Maar de 0-26 van het Willem II van Co Adriaanse kwam niet in gevaar.