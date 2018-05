Djokovic ontdoet zich van Braziliaan in eerste ronde

Wawrinka maakt dramati­sche val op ranglijst

16:47 Stan Wawrinka maakt over twee weken een wel heel opmerkelijke duikeling op de wereldranglijst: van plek 30 naar plek 256. De Zwitserse tennisser verloor gisteren al in de eerste ronde van Roland Garros, terwijl hij vorig jaar de finale haalde. Dat betekent dat hij voor zijn ranking veel punten te verdedigen had, die raakt hij nu kwijt, met de dramatische val als gevolg. De tennisser kwam vorig jaar verder weinig in actie wegens een zware knieblessure en is juist op de weg terug.