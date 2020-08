Djokovic over omstreden Adria Tour: ‘Ik zou ‘m zo weer organiseren’

Novak Djokovic is de belangrijkste deelnemer bij de mannen aan de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld zei dat hij bijna niet naar New York was gekomen. ,,Er waren heel veel onzekerheden. Als topspeler voelde ik echter de verantwoordelijkheid om hier te zijn. Het is belangrijk voor onze sport dat die doorgaat”, zei hij tegen de The New York Times.